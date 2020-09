Auriemma: “KK? Ogni giorno che passa la valutazione cala”

Il giornalista Raffaele Auriemma, attraverso l’editoriale su calciomercato.com, ha analizzato la situazione relativa a Koulibaly: “Ogni giorno che passa, la valutazione del senegalese reduce da due stagioni sotto tono, cala gradualmente. In più, c’è il rischio che il Manchester City voglia fargliela pagare al Napoli per lo sgarbo su Jorginho, utilizzando Ramadani come mediatore. Perché il club inglese non vuole più trattare con De Laurentiis. Non ci si può fidare del City, che intanto corteggia Gimenez dell’Atletico Madrid. E intanto il Psg si presenta con una offerta stavolta concreta: 52 milioni subito ed altri 7 con bonus più o meno raggiungibili. E’ poco? Probabilmente sì, rispetto alla valutazione che De Laurentiis dava di Koulibaly fino a due mercati fa. Ma forse oggi non si potrebbe chiedere di più“.

“La cifra non possiamo indovinarla. Però possiamo scommettere che il K2 lascerà il Napoli entro la fine di questa sessione di contrattazioni, perché il suo ingaggio (6 milioni netti) non sarebbe più sostenibile da una società che ha un monte ingaggi ancora prossimo ai 100 milioni. Pur non avendo il recovery fund della Champions che ha garantito al Napoli almeno 60 milioni annui tutte le volte che gli azzurri hanno messo piede nella massima competizione continentale”.