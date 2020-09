UFFICIALE – Marash Kumbulla passa alla Roma

Per Marash Kumbulla è stata un’estate dove le richieste non sono mancate. Dal Napoli all’Inter, passando per Lazio e club esteri, ma alla fine è un nuovo giocatore della Roma. L’ex Hellas Verona passa ai giallorossi in prestito con obbligo di riscatto. Ecco il comunicato ufficiale: Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo ad A.S. Roma – con obbligo di acquisizione definitiva da parte del Club giallorosso al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marash Kumbulla, 20enne difensore di origini albanesi, nato a Peschiera del Garda, cresciuto dall’età di 8 anni nel settore giovanile gialloblu, dove ha fatto tutta la trafila sino alla formazione Primavera (con debutto in B nel campionato 2018/19), per poi venir promosso stabilmente in Prima Squadra nella scorsa stagione, nella quale – con 25 presenze e 1 gol contro la Sampdoria – è stato uno dei più meritevoli artefici dell’ottimo campionato in Serie A dell’Hellas Verona, classificatosi al nono posto assoluto. Hellas Verona FC saluta con affetto Marash Kumbulla e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Fonte: hellasverona.it