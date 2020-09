UFFICIALE – Giuseppe Fornito al Savoia di mister Aronica

Giuseppe Fornito nasce nel Settembre del 1994 in quel di Trebisacce. Il centrocampista cresce nel settore giovanile del Napoli, prima di passare nel 2013/2014 al Pescara dove disputa due partite in stagione: una in Serie B e una in Coppa Italia. La stagione successiva il calciatore si trasferisce alla Nuova Cosenza, totalizzando 34 presenze e diventando uno dei protagonisti della salvezza dei calabresi nel Girone C di Lega Pro. Nell’annata 2015/2016 passa al Messina collezionando 31 presenze e 2 reti nel settimo posto dei siciliani nel Girone C di Lega Pro. Nei due anni successivi é protagonista ancora in Sicilia, sempre in Serie C, con le maglie di Catania e Trapani, totalizzando 44 presenze totali e 4 reti. Nella stagione 2018/2019 é tra i protagonisti della rimonta della Paganese allenata da Alessandro Erra, capace di raggiungere i playout nel Girone C di Serie C. Nell’ultima annata il centrocampista si è diviso tra Catania e Rende sempre nei professionisti.