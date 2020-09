Spadafora:”Emozione essere all’Olimpico.Spero presto anche con i tifosi”

Il messaggio del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che ha ufficialmente dato il via al Golden Gala Pietro Mennea 2020 allo stadio Olimpico:

“E’ una grande emozione darvi il benvenuto qui allo stadio Olimpico e al Foro Italico, luogo simbolo dello sport a livello internazionale. Rientrare in questo stadio dopo tanto tempo è molto emozionante, anche se manca ancora un pezzo, i tifosi, come in tante altre discipline.

Speriamo, in sicurezza, di poter riprendere presto anche con i tifosi. Oggi è comunque molto bello essere qui”.

“E’ una ripresa difficile – ha aggiunto Spadafora – ma ce la stiamo mettendo tutta per poter riprendere lo sport a ogni livello. Da quello di vertice a quello di base. Esprimo da vicino il mio compiacimento a Yeman Crippa per il suo recente record. Oggi possiamo dire che riscendiamo virtualmente tutti in pista”. (ANSA).