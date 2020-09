Piccinini: “Napoli? Con KK è un conto, senza è un altro”

Il giornalista Sandro Piccinini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Che ruolo avrà il Napoli in questo Campionato? E’ ancora indecifrabile. La società deve lavorare ancora a centrocampo e poi bisogna vedere come finisce in difesa con Koulibaly. Col difensore senegalese è un conto, senza è un altro. Ci sono dunque ancora dei punti interrogativi, al momento mi sembra che il Napoli con Osimhen ha sistemato il discorso attaccanti, però a centrocampo si fanno dei nomi importanti come Veretout ma è chiaro che bisogna rimediare in qualche modo alla perdita di Allan. Devo dire però che la società è partita con le idee chiare sull’allenatore. La conferma di Gattuso in questo senso è importante anche per dare un segnale. La squadra l’ha dato nella seconda parte della passata stagione, seguendo molto il nuovo tecnico e cambiando rotta. Adesso è la società che deve dare un segnale a Gattuso, perché la rosa è ancora da completare e rinforzare“.