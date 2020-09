Roma e Napoli discutono anche di un giovane della Primavera giallorossa

Dzeko alla Juve, Milik alla Roma. I soldi al Napoli, che li ha già spesi per Osimhen. Il terremoto dei centravanti ridisegna un nuovo scenario al vertice del calcio italiano, solo il campo dirà chi ne ha tratto vantaggio. L’effetto Friedkin sta dando impulso alla campagna acquisti della Roma, che sembrava rassegnata a operazioni di contorno, con l’obiettivo principale di mettere a posti i conti. Come avevamo evidenziato nei giorni scorsi l’arrivo del centravanti del Napoli è condizione essenziale per liberare Dzeko, che si è promesso alla Juve e che metterebbe la società capitolina in condizione di togliersi un ingaggio pesante. Con il Napoli c’è ancora da limare qualcosa, perché nell’operazione la Roma vorrebbe inserire un giovane della Primavera per fare una plusvalenza. Potrebbe essere Devid Bouah, difensore di 19 anni. Fonte: CdS