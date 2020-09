Pillole di mercato azzurro: ipotesi, trattative, desideri

Gattuso conosce le dinamiche del mercato però vorrebbe sfoltire la rosa il prima possibile. Non gli basta far allenare a parte gli esuberi, vorrebbe anche capire se può contare o meno su Koulibaly. Ci vuole pazienza. Sa che il Napoli deve vendere e sa pure che i suoi desideri di mercato, su tutti Veretout, difficilmente potranno essere realizzati senza introiti extra legati all’addio del senegalese. In queste ore gli agenti di Ounas incontrano il Genoa per capire se ci sono margini, ma attenzione all’asse con il Parma, con cui il Napoli di solito piazza qualche buon colpo. Llorente strizza l’occhio al Benevento ma è chiaro che dovesse arrivare la chiamata dell’Inter non ci sarebbe storia. Ospina ha richieste in Liga ma il Napoli andrà avanti con la coppia Ospina-Meret, con quest’ultimo che avrà inizialmente un vantaggio rispetto al colombiano. Tutino va alla Salernitana: ancora in prestito con riscatto (eventuale) fissato a 5 milioni.

Fonte: Il Mattino