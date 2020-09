Milik palesemente crucciato si è allenato da solo ed ha lasciato in anticipo Castel Volturno

Milik si è allenato anche ieri mattina, per conto suo. Solo un po’ di palestra, nessuna voglia di sorridere né di parlare neppure con i compagni e poi se ne è andato via poco prima di pranzo mentre il resto della squadra completava la propria seduta. Il Napoli e il polacco non hanno più nulla da dirsi: il club azzurro lo ha ceduto alla Roma e ora tocca all’attaccante trovare una intesa con i capitolini. Che è davvero vicinissima. Qualche giorno fa Giuntoli ha comunicato a Pantak che è autorizzato a trattare solo con Guido Fienga e con nessun altro club, anche perché nessuno si è fatto vivo con proposte ufficiali. Milik non ha mai rifiutato la Roma. Ha solo preso tempo, una pausa di riflessione dopo essersi illuso di poter approdare nella Juventus. Ora ha capito che c’è poco da tirare la corda, sia con la Roma che con il Napoli. Peraltro, c’è poco da tentennare, perché Paratici la sua scelta l’ha già fatta e gli ha preferito Dzeko che infatti, proprio ieri, si è incontrato con i vertici bianconeri. . Fonte: Il Mattino