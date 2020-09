Mak alla Roma può portare Veretout al Napoli

Maksimovic sarà ceduto. Probabilmente proprio alla Roma con cui i rapporti sono molto buoni. Ma non tanto buoni da riaprire le porte a Veretout: del muro alzato dai giallorossi abbiamo raccontato da tempo, così come del fatto che il manager Giuffredi ha poca voglia di scardinarlo. Stando così le cose al Napoli manca un centrocampista (Witsel in prestito non viene) e forse anche un terzino sinistro, cruccio del Napoli da diverse sessioni di mercato. Hysaj – che potrebbe rinnovare nei prossimi giorni – si alternerà con Mario Rui, a meno che non spunti qualche nome all’ultimo secondo. Puntare su Ghoulam? Certo, ma senza particolare fretta, perché c’è ancora un po’ di apprensione.

Fonte: Il Mattino