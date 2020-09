Gattuso e il nodo portiere. Meret sta guadagnando posizioni

Come negli ultimi mesi, da quando è arrivato in panchina Gattuso, anche in questo momento la questione portiere, sarà divisa in due. Una sorta di monolocale diviso da due persone, dove le caratteristiche dell’uno, mettono l’altro nelle condizioni di non perdere terreno. Ospina è ancora leggermente avanti per il saper padroneggiare con i piedi, ma Meret in questo sta recuperando. Su questo terreno il friulano sta dimostrando davvero enormi progressi. I prossimi allenamenti saranno indicativi per scegliere il titolare per Parma, ma sarà un ballottaggio che anche quest’anno terrà tutti con il fiato sospeso.

Fonte: Corriere dello Sport