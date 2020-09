Gaetano Fontana: “Politano e Lobotka saranno le armi in più di Gattuso”

A “Il Sogno Nel Cuore”, Gaetano Fontana: “Politano è stato un acquisto molto utile per il Napoli. Può giocare sia nel 4-2-3-1, sia nel 4-3-3. Ovviamente bisognerà capire come si adatterà ai compiti difensivi. Che cambieranno in base al sistema di gioco scelto. Politano è un calciatore interessante. Vediamo come reagisce dopo la parentesi all’Inter. E dopo aver sfiorato un mercato importante. Nel 4-2-3-1, Fabian e Zielinski, verrebbero schierati sulla trequarti. Però, vedo che quando si avvicinano all’area di rigore degli avversari, iniziano a soffrire le marcature strette. Mi piacciono di più quando fungono da raccordo tra centrocampo e attacco. Demme e Lobotka? Sono due centrocampisti molto validi. Entrambi possono essere schierati nel ruolo di regista. Con la possibilità di fare cose straordinarie. Lobotka ha iniziato la carriera in un altro ruolo. Però anche Pirlo e Verratti, negli anni, hanno arretrato il loro raggio d’azione. D’altra parte, nel calcio moderno, c’è poco spazio per i trequartisti. Le gare richiedono un dispendio fisico di una certa entità. Ecco perché, adesso, gli allenatori prediligono giocatori con altre caratteristiche. Anche Lobotka ha la possibilità di rendersi protagonista di una carriera importante. Nel calcio di oggi, poi, l’aspetto mentale è fondamentale. Chi gioca a Napoli, ad esempio, è sottoposto a carichi di stress non indifferenti. Un atleta deve poter contare su tutti gli strumenti a disposizione, per affrontare gli impegni nel migliore dei modi. Il discorso vale anche dal punto di vista emozionale”.

Fonte: Radio CRC