F. Galli: “Ho trovato un Gattuso carico e voglioso di cominciare”

? Dipende dall’interpretazione dei calciatori, se giochi con esterni dai piedi invertiti o meno. Ma credo che siano importanti tanto gli equilibri quanto sapere giocare a calcio. In attacco il Napoli è ben fornito, ha tanti calciatori bravi e anche diversi fra di loro. Osimhen e Petagna penso faranno bene. Serve un centrocampista muscolare al posto di Allan? Non è detto che serva per forza un giocatore fisico e muscolare, occorre saper giocare innanzitutto a calcio sia per qualità di palleggio che per intelligenza calcistica. Sa bene però Gattuso che tipo di calciatore serve”

Filippo Galli, ex Milan, è intervenuto in Marte Sport Live della sera su Radio Marte. Lui e l’attuale tecnico azzurro hanno un passato glorioso e rossonero in comune: “Ogni tanto è un piacere salutare l’amico Gattuso. L’ho trovato carico come una molla, come al solito, dal momento che inizia il campionato. Ringhio ha uno staff molto competente, diversi li conosco perchè vengono come lui dal Milan.