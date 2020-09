F. Cannavaro: “Koulibaly è il top, ma se va via non casca il mondo”

Fabio Cannavaro ai microfoni de Il Mattino alla domanda

Anche se perde Koulibaly il Napoli resta tra le big?



La risposta è secca!!!

«Vedevo i numeri di Koulibaly e devo dire che è davvero uno dei top tra i difensori europei. Non sarebbe semplice fare a meno di lui, ma io a Parma ho vinto anche quando è andato via Thuram. Non casca il mondo se va via e non cambia il valore del Napoli. Quindi, non è detto che le cose non possano andare meglio. Magari potrà esplodere Manolas, che io ritengo non abbia fatto vedere il suo vero valore in questa ultima stagione ma che per me è tra i più forti centrali della serie A». Fonte: Il Mattino