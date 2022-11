Esclusiva – Luigi De Magistris (Sind. Napoli): “Stadi senza pubblico è un altro sport, non riesco a vedere più le partite”

Il calcio si può raccontare in mille modi, dove ti regala emozioni e ti porta a vivere le partite come se fossi presenti a livello tridimensionali. Così lo hanno raccontato tante giornaliste donne nel libro “Interrompo dal San Paolo”, nella giornata di ieri. Tra i presenti anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris che è stato intervistato da “ilnapolionline.com”.

Factory della Comunicazione

Mentre in Francia si aprono gli stadi a quasi 5 mila tifosi e in Germania lo si farà per sei settimane, si attende ancora in Italia. Secondo lei è questione di prudenza o c’è dell’altro? “Premesso che la salute viene sempre prima di qualsiasi cosa, in periodo di Covid-19 non va sottovalutato, io credo anche che si può riportare la gente allo stadio. Io mi abbonai nell’84 e vedevo il Napoli di Maradona, ora al San Paolo da Sindaco. Ti dico che non riesco a vedere le partite senza pubblico, è un altro sport, non ti regala emozioni e così allontani la gente dal calcio. Faccio un esempio, il San Paolo ha una capienza di oltre 50 mila spettatori, se facessimo entrare 1/3 sarebbe un passo in avanti. Aspettiamo cosa deciderà il CtS e il Governo, ma si dovrà arrivare a questa soluzione per il bene di tutti”.

Ieri pomeriggio c’è stata la presentazione del libro “Interrompiamo dal San Paolo, tutte scritte da donne. Per fortuna anche il giornalismo è tinto di rosa. “Possiamo dire che da molti anni il giornalismo scrivono tante donne e tra l’altro molto preparate. Sono contento di questa iniziativa, mi piace e credo che si possa raccontare il calcio in forme e modi diversi. Mi congratulo con tutte le donne che hanno collaborato a questo progetto”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

