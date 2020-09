CURIOSITA’ – Luperto ha rinnovato, ma mai comunicato

In un periodo dove il mercato spesso e volentieri è frenetico, tra acquisti e cessioni, anche i rinnovi sono all’ordine del giorno. In casa Napoli ad esempio, in attesa di risolvere le vicende di Hysaj e Maksimovic, entrambi a scadenza nel 2021, c’è la curiosità di Luperto. Il difensore classe ’96 ha rinnovato fino al 2024, ma il club azzurro non ha comunicato attraverso il famoso twitter presidenziale. Sarebbe il sesto dopo quelli di: Mertens, Mario Rui, Di Lorenzo, Elmas e Zielinski. Mister di un mercato sempre più fatto in fretta.

Fonte: Corriere dello Sport