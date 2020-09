Corvi: “Suarez a Perugia, c’è una cosa che mi lascia perplesso”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Corvi, agenzia Stampa Italia: “Luis Suarez dovrebbe atterrare a Perugia, all’aereoporto di Sant’Egidio tra non molto. Svolgerà l’esame di italiano, bisogna vedere, il calciomercato è pazzo e presenta sorprese. Dzeko non ha ancora firmato con la Juventus, non è ancora stato risolto il passaporto, ma non si può mai sapere, magari hanno qualche escamotage. A quanto so, era una pratica già avviata quella del passaporto, di certo per chiuderla deve fare un esame. Ciò che mi lascia perplesso è: non và alla Juve e fa comunque l’esame? Perché proprio adesso? Può sempre tornargli utile? Mah…”.