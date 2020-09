L’analisi di Fulvio Collovati, ex calciatore ed ora opinionista , sul Napoli e sulle altre squadre di Serie A:

“Vedo bene il Milan che ha chiuso il campionato in modo eccellente ed ha fatto un mercato mirato.Sono sicuro che farà bene.Il Napoli ha già fatto il suo mercato a gennaio dove ha tappato i buchi dove soffriva . Adesso con l’aggiunta di Osimhen avrà una marcia in più.Credo molto in questo ragazzo , non sarà una delusione ma una bella sorpresa”.