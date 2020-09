Chiariello: “Tra Lega e Figc è scontro”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNuovo: “Il calcio italiano continua a far parlare di sé, questa volta chi parla è il presidente della FIGC il quale sicuramente entrerà in conflitto con la Lega Serie A. Le idee di Gravina, che a marzo va in scadenza, ma salvatore della patria, hanno fatto proseguire e concludere lo scorso campionato senza neppure un contagiato Covid. Si dovrà aspettare metà ottobre per la riapertura degli stadi, la Germania come sempre ci ha anticipato. Ora Gravina ha detto: “Voglio vincere l’Europeo con Mancini, ha già vinto utilizzando tutti giovani”. Gravina vuole rendere appetibile questo calcio inserendo i play off. Scommettiamo su un fuoco di sbarramento? È l’unico modo per rendere vendere il prodotto del calcio italiano”.