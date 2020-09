CENTROCAMPO – Demme o Lobotka, due motorini inesauribili

Fino al mercato di Gennaio il Napoli non aveva in cabina di regia, due elementi in grado di poter dare un passo diverso alla squadra. Arrivano Demme e Lobotka e la musica in mezzo al campo cambia. Il tedesco è stato importante per i recuperi in mezzo al campo e gli equilibri della mediana. Lo slovacco invece con i lanci lunghi e la costanti corse, sono invece risultate utili nelle partite difficili da sbloccare. Uno dei due in campo, visto che Zielinski e Fabian Ruiz sono insostituibili, ma almeno averne due per una maglia è un vantaggio per Gattuso.

Fonte: CdS