Caso Koulibaly – ADL spera, Giuntoli incontrerà a breve Ramadani

Il mercato ha sempre tempi lunghi e spesso strane strategie, quello ai tempi del Covid non poteva essere diverso. Lo stallo per Koulibaly è reale, ma De Laurentiis è convinto che ci sia qualcuno pronto a soddisfare le sue richieste economiche, senza sconti. A costo di tenerlo ancora al Napoli. Il Manchester City ne fa una questione d’onore: nessuno pensava che davvero il dietrofront per Jorginho avesse ancora un peso così forte a distanza di due anni. Intanto il Psg naviga nell’ombra. Chiaro che Koulibaly sia affascinato dalla possibilità della sfida Premier o da Parigi. Ramadani si vedrà con Giuntoli la prossima settimana, perché poi la trattativa per il rinnovo di Maksimovic va avanti di pari passo. Ma in questo caso, bisogna aspettare che De Laurentiis si rimetta dal Covid. Se Koulibaly va via, resta il serbo che firmerà fino al 2024 a 2,3 milioni di euro.

Il Mattino