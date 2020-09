“Cartabianca”  fa infuriare ADL.  Negativi in Lega

Nessuna positività al Coronavirus tra i vertici della Lega Serie A. Secondo quanto appreso dall’Ansa, sono infatti risultati negativi tutti i tamponi effettuati dal presidente Paolo Dal Pino, dall’ad Luigi De Siervo e dagli altri dipendenti presenti all’assemblea dello scorso 9 settembre a Milano, in cui era intervenuto anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, poi rivelatosi positivo al Covid-19.

Il caso non si spegne, tuttavia: il Napoli non ha gradito come quanto accaduto la settimana scorsa in Lega sia stato raccontato martedì sera durante la trasmissione “Cartabianca” condotta da Bianca Berlinguer. Agli ospiti, in particolare la ministra Azzolina e lo scrittore Mauro Corona, è stato chiesto di commentare la partecipazione di ADL all’assemblea, sostenendo che il presidente avesse la febbre alta. In realtà, come ribadito anche dal presidente Dal Pino, al presidente De Laurentiis la temperatura era stata misurata prima di accedere all’Hilton, sede del vertice, e il patron non aveva la febbre. Fonte: CdS