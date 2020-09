Calemme: “L’agente di Milik a Trigoria per discutere un contratto da top player”

Mirko Calemme, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Marte Sport Live:

Milik?

“L’agente è a Trigoria, stanno discutendo del contratto da vero top player proposto al ragazzo. Si parla di 6 milioni netti più bonus, si sta discutendo di come potrebbe raggiungere il calciatore questa cifra. La volontà di chiudere l’affare da parte della Roma è molto forte, ieri è stata una giornata importante perché l’agente è stato a Napoli con il giocatore, ha sentito la Juventus che ha spiegato il motivo per cui non c’è stato matrimonio. Ora la Juve ha bisogno di prendere Dzeko quindi ha un po’ favorito questa operazione. I bianconeri non vogliono che il bosniaco scenda in campo alla prima di campionato, tutti vogliono che si chiuda già oggi. Per ora però manca il sì di Milik”.

Deulofeu?

“Lui a Napoli verrebbe anche subito, l’ipotesi lo affascina. L’esperienza al Milan gli ha lasciato buoni ricordi. Va capito se il Napoli vuole prenderlo adesso, l’agente ha confermato l’interesse. Vediamo, sarebbe una bella opportunità per il Napoli che però, ovvio, in questo momento ha altre priorità, cioè cedere e prendere un centrocampista di rottura”.

Chi terrei tra gli esuberi del Napoli?

“Mi piacerebbe tanto rivedere il miglior Ghoulam ma mi è piaciuto tanto Maksimovic l’anno scorso. Se devo sceglierne uno spero resti lui. Andare a prendere un nuovo difensore e farlo adattare al lavoro di Gattuso sarebbe difficile”.

Koulibaly?

“Se arriva un’offerta importante è giusto che il Napoli la valuti”.