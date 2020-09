ATTACCO – Gattuso e il dilemma in attacco Osimhen-Mertens

Ogni allenatore vuole sempre avere nell’abbondanza per fare le sue scelte di formazione, ma mai come quest’anno l’attacco ha diversi ballottaggi in essere. In un caso addirittura potrebbe esserci la possibilità di vederli entrambi. Si tratta del neo acquisto Victor Osimhen e del bomber di tutti i tempi Dries Mertens. Farli giocare insieme oppure alternarli? Un bel dilemma che per domenica dall’inizio non ci sarà, visto che solo uno dei due dovrebbe partire dalla panchina. Visto che Politano e Insigne sembrano certi contro il Parma, ma nel corso dell’anno nulla è precluso, ma sarà un dualismo che si trasformerebbe in una coppia micidiale.

Fonte: Corriere dello Sport