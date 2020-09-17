ARBITRI SERIE B FEMMINILE – Designato Bonci per Cesena-Pomigliano
Esordio casalingo per la Riozzese Como
Tra sabato e domenica si giocherà la seconda giornata di campionato di serie B femminile con la Lazio che ha già dimostrato tutto il suo valore. Occhio alle sorprese Pomigliano e Riozzese Como. Ecco gli arbitri.
BRESCIA CALCIO FEMMINILE – PERUGIA CALCIO
CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI RODENGO SAIANO
AE: DI NOSSE (SEZ. NOCERA INFERIORE)
AA: BERTOZZI (SEZ. CESENA) – MOREA (SEZ. MOLFETTA)
CESENA – CALCIO POMIGLIANO
CENTRO SPORTIVO ALBERTO ROGNONI
AE: BONCI (SEZ. PESARO)
AA: SINGH (SEZ. MACERATA) – PRECI (SEZ. MACERATA)
CHIEVO VERONA WOMEN – RAVENNA WOMEN
STADIO OLIVIERI
AE: GASPEROTTI (SEZ. ROVERETO)
AA: MENOLLI (SEZ. ROVERETO) – MEHILLI (SEZ. TRENTO)
LAZIO WOMEN – CITTADELLA WOMEN 19/9/2020 ore 13.00
STADIO MIRKO FERSINI
AE: FINZI (SEZ. FOLIGNO)
AA: POLIDORI (SEZ. PERUGIA) – GIOVANARDI (SEZ. TERNI)
OROBICA CALCIO BERGAMO – VICENZA CALCIO FEMMINILE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE G. FACCHETTI N.2
AE: GIANQUINTO (SEZ. PARMA)
AA: LUSETTI (SEZ. REGGIO EMILIA) – SCAFURI (SEZ. REGGIO EMILIA)
RIOZZESE – ROMA CALCIO FEMMINILE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE PONTE LAMBRO
AE: COSTA (SEZ. CATANZARO)
AA: RUSSO V. (SEZ. NICHELINO) – COCOMERO (SEZ. NICHELINO)
COMUNALE TAVAGNACCO – CITTÀ DI PONTEDERA
TAVAGNACCO COMUNALE
AE: GALASSO (SEZ. CIAMPINO)
AA: ZANDONÀ (SEZ. PORTOGRUARO) – MORSANUTO (SEZ. PORTOGRUARO)
Fonte: figc.it