ANTEPRIMA- Il Napoli ha scelto i due giovani nell’affare Milik

Milik- Il Napoli ormai con la cessione del centravanti polacco, riesce a garantirsi due importanti rinforzi per la sua Primavera.

Come hanno anticipato un pò tutte le emittenti nazionali stavolta ci siamo: Milik rinnoverà per formalità il suo contratto col Napoli e andrà in prestito alla Roma con obbligo di riscatto, garantendosi oltre 5 milioni di ingaggio.

Nell’affare da settimane si sono fatti nomi di ragazzi della cantera giallorossa da inserire per garantire ad entrambi i club una plusvalenza (più “fittizia” ad onor del vero che non effettiva) di bilancio che, soprattutto per i conti dei capitolini, sono davvero ossigeno puro.

Secondo quanto verificato in esclusiva dalla nostra Redazione, tra i tanti nomi visionati alla fine la scelta è caduta su due classe 2003 della Roma: il laterale destro Samuele Meloni e l’attaccante centrale Simone Modugno, entrambi lo scorso anno nell’Under 17 di mister Piccareta.

La scelta di puntare sui due ragazzi, che andranno a rinforzare la Primavera del neo coach Emmanuel Cascione, è legata anche a una questione di mantenere ingaggi bassi (cosa che ad esempio non sarebbe mai potuto succedere con Riccardi).

Articolo a cura di Marco Lepore