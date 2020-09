Andrea Agostinelli: “Esagerata la valutazione di Kumbulla”

A “Il Sogno Nel Cuore”, Andrea Agostinelli: “ Per me Gattuso preferisce Ospina a Meret. Non solo per l’abilità del colombiano nel far partire l’azione dal basso. Secondo me, Ospina gioca perché è valido anche tra i pali. Non dimentichiamo che il compito principale di un portiere è parare. Per me il Napoli può giocare con il 4-2-3-1. A patto che i tre trequartisti si diano da fare anche in fase di copertura. Nel caso questo non avvenisse, allora Gattuso non si discosterà dal 4-3-3. Perché per Rino l’equilibrio della squadra viene prima di tutto. Per quanto riguarda il mercato, secondo me il Napoli dovrebbe rinforzarsi in difesa. Agli azzurri serve un regista difensivo. Anche nel caso venisse confermato Koulibaly. In attacco è coperto molto bene. A centrocampo, invece, auspicherei l’arrivo di un altro elemento soltanto nel caso Zielinski e Fabian non si svegliassero. De Laurentiis chiede tanto per Koulibaly? Secondo me fa bene. Se Kumbulla è stato acquistato dalla Roma, per 31 milioni di euro, allora è giusto che Koulibaly valga almeno tre volte tanto. Sul mercato bisogna darsi una regolata. Non è possibile che un giocatore come Kumbulla venga pagato così tanto. Dopo appena una stagione in Serie A. Il Napoli sta lavorando bene. Le altre, invece, non hanno le idee chiare. Prendete l’Inter, ad esempio. L’anno scorso Conte voleva Vidal. Ma gli comprarono Eriksen. Dissi subito che il danese non facesse al caso dell’Inter. I fatti mi hanno dato ragione”.

Fonte: Radio CRC