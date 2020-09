Alvino: “Osimhen operazione da all-in, Meret e Ospina invece…”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Osimhen non deve essere messo sotto pressione con certe etichette: E’ da Napoli o non è da Napoli. Il suo acquisto è stato un‘operazione quasi da all in, è un colpo che guarda al presente ma anche molto al futuro. Senza eccessive pressione, lasciandolo giocare e migliorare darà un grande aiuto alla causa azzurra. Sono certo che il Napoli prima di aver acquistato il nigeriano ha fatto valutazioni ad ampio raggio iniziate mesi fa. Il club azzurro investe tanto su un calciatore perché la società vuole vincere, crolla così anche il castello spesso accompagna le operazioni di mercato del Napoli”.

A Parma chi giocherà in porta?

“Non ho certezze su chi possa essere il titolare al Tardini. Non sappiamo chi avrebbe giocato l’amichevole contro lo Sportig Lisbona, a Parma risponderei di getto Meret titolare, forse perché il portiere italiano mi piace. Se partiamo dalla gerarchia dell’anno scorso Ospina parte davanti, ma nel calcio come nella vita le cose cambiano anche velocemente. Anche col lavoro fatto in ritiro è probabile che possa essere cambiato qualcosa, comunque in ogni caso credo che Meret sia i titolare della stagione e Ospina il co-titolare“.