Alla fine il mercato ha stabilito che Under vale più di Milik!

Ma il mercato è così. Prendiamo Under. In bilico tra Roma e Napoli per quasi un mese, in poche ore è arrivato il Leicester che ha piazzato quasi 28 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto e si è portato in Premier il turco. Per avere una idea: il Napoli valutava Under meno di 16 milioni di euro. E i conti sono semplici da fare: nello scambio Under-Milik chiedeva un conguaglio di circa 10 milioni. In questo momento, se le cifre verranno confermate, Under vale più di Milik: 28 milioni contro 25 (più 5 di bonus). Insomma, contenti tutti. Fonte: Il Mattino