Panini: Ecco l’album delle figurine Calciatori Adrenalyn XL 2020/21

(ANSA) – ROMA, 17 SET – Riparte la Serie A e torna una delle collezioni Panini più amate dai giovanissimi. E’ appena uscita in edicola ‘Calciatori Adrenalyn XL 2020/21’, la raccolta ufficiale di card dedicata alle squadre e ai grandi protagonisti della Serie A, rinnovata nella grafica e nei contenuti. La collezione è composta da 466 bellissime card, di cui 146 realizzate su materiali speciali e con grafiche ed effetti particolari, suddivise in due uscite separate e con bustine di diverso colore.

Le ‘Primo Tempo’, già in vendita, contengono 233 card; le ‘Secondo Tempo’, disponibili da fine settembre, con le altre 233 card per completare la raccolta. A queste, da fine ottobre si aggiungeranno anche le bustine ‘Tempi Supplementari’, con le card ‘Plus’ sugli ultimi trasferimenti, gli allenatori e altre card. Inoltre, ad aggiungere valore alla collezione, le card ‘Limited Edition’, dedicate a 20 calciatori di cui 3 in versione con firma in oro.

Oltre a essere un collezionabile Panini, ‘Calciatori Adrenalyn XL 2020/21’ è anche un gioco che consente di ricreare vere partite di calcio attraverso la costruzione della formazione più competitiva. Le partite possono essere disputate sul nuovo ‘Campo da gioco’ per due giocatori contenuto nello ‘Starter Pack’, ma anche giocate online in sfida dirette, oppure in appassionanti tornei tra collezionisti (sul sito www.paniniadrenalyn.com). Le card sono dotate di un codice che permette di giocare.

“Come in ogni stagione, la collezione ‘Calciatori Adrenalyn XL’ celebra la ripresa del campionato – dice Antonio Allegra, direttore mercato Italia di Panini -. In quest’anno particolarmente difficile, lo fa con importanti novità, originate anche delle tempistiche con cui è ripartita la stagione, che siamo certi piaceranno a tutti gli appassionati della raccolta”. (ANSA).