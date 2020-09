Ultime Parma – In dubbio Gervinho contro il Napoli

Il Parma, dopo il successo in amichevole contro il Genoa, rete decisiva di Karamoh, ha ripreso gli allenamenti ieri, in vista del lunch-match contro il Napoli. Si è iniziato con un lavoro tecnico-tattico, a seguire possesso palla e infine lavoro aerobico a secco. Lavoro differenziato per Gervinho, che si è fermato per un affaticamento muscolare. Terapie e lavoro sul campo Marcello Gazzola e Matteo Scozzarella, solo terapie per Riccardo Gagliolo. Questa mattina allenamenti a porte chiuse.

Fonte: parmacalcio1913.com