Txiki Begiristain (DS City) rifiuta l’incontro con Dela, tratta solo con Ramadani

Si sa dei non rapporti del City con il Napoli, La squadra inglese si rifiuta di trattare con il club di De Laurentiis, per quanto accaduto in precedenza con una trattativa riguardante Jorginho. È soprattutto Txiki Begiristain, il direttore sportivo del Manchester City, a non volere interagire e a rifiutarsi di incontrare il patron azzurro. Sembra quasi sia una rivincita personale per averci rimesso la faccia in merito all’ affare dell’ ex centrocampista partenopeo. Tratta solo con Ramadani, ma così facendo Koulibaly rischia di restare a Napoli. Per la somma gioia di Gattuso, per carità. Il Napoli lo terrà sul mercato fino alla fine, perché c’è Sokratis che sa bene che arriverà qui solo nel caso in cui andrà via il senegalese.

Fonte: Il Mattino