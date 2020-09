Santini: “La Roma cerca Sarri, a Napoli c’è un solo scontento: Meret!

Anche se mancano pochi giorni all’inizio del campionato il mercato non è ancora entrato nel vivo: del resto mancano 3 settimane alla chiusura e la sensazione è che gli affari più importanti arriveranno a ridosso del 5 ottobre, quando si chiuderà la finestra “estiva”. Incerto il destino di tanti big ma anche di alcuni allenatori ed è anche su questo tema che si sbizzarrisce Fabio Santini in Diretta Mercato.

Santini vede Sarri alla Roma

Su 7Gold l’esperto del quotidiano Libero parte da una notizia bomba che riguarda Sarri. L’ex tecnico della Juve sarebbe pronto a tornare ad allenare in serie A: “Ci sono delle indiscrezioni fortissime sul possibile nuovo allenatore della Roma. La conferma di Paulo Fonseca non sembra così certa, anzi. La dirigenza dei giallorossi sta pensando seriamente a Maurizio Sarri”.

Santini aggiunge: “La Roma ha messo nel mirino Maurizio Sarri, ma non solo. I giallorossi stanno pensando anche a due grandi nomi: Ralf Rangnick e Francesco Totti. I due arriverebbero nella capitale in qualità di dirigenti. Ripeto: questa notizia è molto attendibile e fa tenuta nella giusta considerazione. In casa Roma ci potrebbero essere delle grandi novità”.

Santini fa il punto sul mercato del Napoli

Santini poi passa al Napoli e dice: “Gennaro Gattuso ha avuto l’indubbio merito di cementare il gruppo. I calciatori ora sono uniti e convinti del progetto del coach calabrese. Un solo calciatore importante è scontento e vuole andare via. Mi riferisco ad Alex Meret. Sul calciatore c’è anche l’interesse dell’Inter. Parlo però di situazioni che potrebbero concretizzarsi non ora, ma tra un anno”.

Chi invece andrà via subito è Arek Milik: “è ormai a un passo dalla Roma. Aurelio De Laurentiis, collegato in conference call, ha detto di sì ai giallorossi. Il club di Friedkin ha offerto al Napoli venticinque milioni di euro. Venti milioni di base fissa più cinque di bonus”.

“La trattativa è sul punto di essere definita in ogni sua parte. Milik – se le cose non cambieranno improvvisamente – sarà un nuovo calciatore della Roma“.

Infine la situazione caotica che riguarda Kalidou Koulibaly: “Il giocatore ha raggiunto l’accordo con il Manchester City non certamente da ora. Perché non è ancora un calciatore del Manchester City e domenica potrebbe anche scendere in campo con la maglia del Napoli nel match col Parma? C’è un solo problema, ma è bello grande. Aurelio De Laurentiis continua a chiedere una cifra importante per il suo calciatore e manca l’accordo tra i due club”. Sport.Virgilio.it