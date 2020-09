Osimhen-Mertens, Gattuso pensa di cambiare il D.N.A. tattico al Napoli

Mai come quest’anno la rosa del Napoli in attacco ha diverso elementi forti e che possono dare imprevedibilità alla manovra. Due su tutti: Mertens e Osimhen, tutti vorrebbero che possano giocare insieme sin dal primo minuto, ma come ha detto mister Gattuso, la coperta non deve essere corta, il famoso equilibrio. Per questo è che per vedere entrambi i calciatori assieme sin dal primo minuto, si sta pensando al 4-2-3-1, invece che il 4-3-3, il D.N.A. del tecnico degli azzurri classico. Ovviamente c’è un altro calciatore determinante al gioco dei partenopei, Politano che si avvicina a Callejon, per la fase difensiva, anche se lo spagnolo era unico nelle due fasi. Nel frattempo domenica c’è il Parma e mai come quest’anno c’è abbondanza, una manna per gli allenatori, ma in certi casi un po’ meno.

Fonte: CdS