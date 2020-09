Orsi: “Koulibaly, è un’incognita così come Osimhen, bisogna essere cauti”

A Radio Marte, è intervenuto Nando Orsi, allenatore, ecco le sue parole: “All’inizio si fanno tanti pronostici, poi dopo vengono un po’ smentiti. L’anno scorso nessuno dava la Lazio tra le prime quattro, così come nessuno poteva pensare che il Napoli avesse un campionato così tormentato. Io dico Juventus, Inter, Lazio, Atalanta o Napoli. Il Napoli ha convinto in certe partite lo scorso anno, ha vinto la Coppa Italia. Sembra una squadra che ci può stare tra le prime 4 però le altre sono forti, se la giocheranno. Va valutato dall’inizio. Ballottaggio Meret-Ospina? Io pensavo che quest’anno potesse partire titolare Meret, con questa incertezza però i portieri non sono né carne né pesce perché non possono dare continuità. Un’altra incognita può essere Koulibaly, così come lo è Osimhen. Non bisogna essere troppo ottimisti. Koulibaly? Bisogna capire qual è la volontà del giocatore. Lui ha dato riconoscenza alla piazza, probabilmente è una cosa da giudicare dopo il 5 ottobre. Persino la Juventus adesso non ha l’attaccante”.