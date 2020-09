Il futuro di Milik è al centro della trattativa con la Roma, ma al momento il polacco non ha ancora dato una risposta definitiva. Il collega della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira aggiorna su twitter. “Cresce l’ottimismo della #AS Roma per Arek #Milik. Il polacco si sta piano piano convincendo: pronto quinquennale da €4,5 M netti a stagione più premi. Il #Napoli ha già dato il via libera ed è pronto a incassare €25 M complessivi tra prestito-obbligo e bonus”.

La Redazione