Napoli – Hysaj e non solo: Le manovre azzurre in difesa

NAPOLI – Luperto è destinato a partire in prestito, in ogni caso, resta o no Koulibaly. Perché nel caso, si sa, il Napoli ha da tempo il sì totale di Papastathopoulos dell’Arsenal. Il punto è che Maksimovic potrebbe firmare il rinnovo ed è la stessa strada che sta percorrendo Hysaj: sull’albanese sta facendo una grande pressione proprio Gattuso e il terzino sta per dire sì a un triennale da 2,5 milioni. Dunque, un sostanzioso aumento. Mendes deve trovare una soluzione per Ghoulam che pure pesa, e non poco, sui conti del club azzurro. Fonte: Il Mattino