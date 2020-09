Milik-Roma, si deciderà tutto entro 48 ore

Milik ha ormai metabolizzato che la Juventus non sarà più nei suoi pensieri, visto che Pirlo ha ormai messo nel mirino Edin Dzeko, perciò la Roma avrebbe campo libero per l’acquisto del polacco. Il sì però non è ancora arrivato, si è preso 48 ore di tempo per prendere una decisione che può cambiare la sua carriera calcistica. Tra oggi e domani il suo agente Pantek, incontrerà Fienga, braccio destro di Friedkin, per trovare l’intesa sull’ingaggio. La sensazione è che alla fine il tanto atteso sì dovrebbe arrivare, Milik cercherà di strappare un importante contratto, gli è stato offerto 4,5 milioni + bonus, si vedrà se alla fine accetterà la Roma, oppure restare un anno a Napoli senza giocare.

Fonte: CdS