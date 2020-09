Llorente tra gli esuberi: Possibile indennizzo per liberarsi dello spagnolo

Younes, Ounas, Malcuit e Llorente sono gli uomini in più, anche da dar via in prestiti all’ultimo secondo. Peccato per Younes che in Val Di Sangro ha mostrato tanto impegno ma numericamente c’è una folla di calciatori e Gattuso non ne vuole più di 26 a disposizione, compresi i tre portieri. Llorente in particolare ha ricevuto ieri una chiamata dall’Inter. Il Napoli pensa a un mini-indennizzo, ma anche in questo caso se ne parlerà con calma dopo aver definito le operazioni Milik e Koulibaly. Che, sia chiaro, non dovesse andar via da qui a domenica, a Parma giocherà titolare. Fonte: Il Mattino