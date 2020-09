Lo scenario economico non è semplice e forse solo l’arrivo dei fondi in Lega può aiutare la nostra serie A a riprendersi. Certo, i toni sono pacati, il fare è discreto. Il bivio è chiaro. Se Koulibaly resta la proprietà deve mettere nel conto una frenata anche nel contenimento del monte stipendi (che difficilmente arriverà a quota 80 milioni, obiettivo di inizio mercato). In questo caso, il centrocampista che manca a Gattuso arriverà in prestito. Fonte: Il Mattino