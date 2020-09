Inzaghi si informa su Llorente che comunque vuol vivere a Napoli

Lo spagnolo Llorente ha le valigie pronte. Lo spazio a Napoli, per lui, è sempre minore. In serie A, alcune squadre lo hanno messo nel mirino. Su di lui non c’è solo l’Inter ma anche il Benevento. Ieri Inzaghi si è informato delle sue condizioni fisiche. Llorente vuole restare a vivere a Napoli e l’offerta del Benevento lo intriga nonostante le smentite del ds Foggia. E attenzione a Ounas: perché dovesse complicarsi la trattativa per Gervinho, il Benevento potrebbe puntare proprio sull’esterno azzurro che è in lista di sbarco.

Fonte: Il Mattino