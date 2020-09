Malcuit? Anche lui come Ghoulam è stato invitato a trovarsi squadra. Questo dopo il riavvicinamento con Hysaj che ha aperto le porta al rinnovo dopo il gelo calato 10 giorni fa. L’albanese firmerà fino al 2024 con opzione al 2025 per 2,5 milioni di euro. C’è Gattuso che ha spinto per far contento il terzino anche viste le difficoltà a recuperare alternative. Fonte: Il Mattino