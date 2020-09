Gattuso non parlerà in conferenza stampa prima di Parma-Napoli

Radio Kiss Kiss Napoli riferisce che Castel Volturno non aprirà ai giornalisti. Questo per le misure di sicurezza previste dal protocollo anti-Covid. Motivo per cui Gennaro Gattuso non parlerà nella conferenza stampa di vigilia di Parma-Napoli.