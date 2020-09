Di Gennaro: “Mercato? Con i soldi di Milik andrei a prendere Nandez”

Su Radio Marte, è intervenuto Dario Di Gennaro, giornalista, ecco le sue parole:

“Griglia campionato? Juventus e Inter, poi Napoli e Milan. Lazio e Atalanta le vedo dietro, anche per via dell’impegno dei gironi di Champions League. Napoli? Può darsi che possa sembrare un cantiere aperto, c’è la possibilità di un cambio modulo. Certamente l’ingresso di Osimhen nei titolari può cambiare ruoli e presenze. Cercare un vice Allan quando avevi Allan a me fa sorridere, probabilmente non c’era intesa con Gattuso. Uno come lui sarebbe stato fondamentale per caratteristiche. Potrebbe essere adattato Elmas ma non so se è una strada praticabile. Per gioventù, rapidità, buon piede e temperamento potrebbe essere un nuovo Gattuso con piedi più educati. Il Napoli sembra meno caratterizzato di Lazio e Atalanta che hanno un blocco di base ben definito. Il Napoli però ha il vantaggio di avere la panchina lunga ed essendoci le 5 sostituzioni questo è un vantaggio. Mercato? Con i soldi di Milik andrei a prendere Nandez del Cagliari, che ha qualità eccellenti e potrebbe essere un risolutore del problema di Gattuso. Peraltro si è già adattato al campionato italiano e non avrebbe problemi di ambientamento”.