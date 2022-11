De Laurentiis ringrazia tutti, intanto dipendenti, i piloti, i marinai e tanti presidenti negativi al Covid 19

Anche molti dei dipendenti di De Laurentiis sono risultati negativi al coronavirus. E tra questi i piloti del volo privato e anche i marinai della sua imbarcazione, che sono stati per alcuni giorni isolati. Chi lo ha sentito per telefono lo racconta sollevato e un po’ più sereno anche per le continue buone notizie che arrivano dagli altri presidenti. Per esempio, Commisso e Barone sono risultati negativi anche al secondo tampo, così come Vigorito del Benevento ed è la conferma che nel momento in cui si è recato all’hotel Hilton a Milano, per l’assemblea di Lega, la carica virale del patron era davvero bassa. Non proprio asintomatico (per via dell’improvviso mal di pancia) ma nulla che giustifichi i duri affondi per un comportamento che qualche presidente ha considerato irresponsabile. Resta a casa ancora per un poco, dunque, con l’équipe medica che lo monitora con costanza e che consiglia di non fare previsioni per un ritorno alla normalità. Mentre ovviamente De Laurentiis già scalpita. Fonte: Il Mattino

Factory della Comunicazione