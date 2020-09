Centrocampo: il Napoli ripensa a Witsel ma ad una condizione. Gattuso prova a recuperare Ghoulam

Resta Ghoulam: Mendes ieri ha avvertito che non ci sono società disposte a pagare i 4 milioni di euro di stipendio. Il recupero dell’algerino è affidato a Gattuso. Chi resta lì sempre alla finestra è Veretout. La trattativa è lì in un limbo, pronta a prendere il volo nel caso in cui arrivino i soldi di Koulibaly. Ma attenzione: al Napoli manca un centrocampista, improbabile (impossibile) che punti su Palmiero sesto. Elenco lungo, Witsel è uno di quelli che piace ma ha ingaggio super. Potrebbe essere una operazione in prestito. Che maturerà nei prossimi giorni.