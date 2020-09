Casa Napoli – Cosa va nel cantiere di mister Gattuso

Occhio in casa Napoli. L’attacco è il reparto nel quale il Napoli sembra essere già a ottimo punto. Andrea Petagna è azzurro da gennaio, mentre l’operazione Osimhen (pagato 70 milioni dal Lille) è stata pianificata e portata a termine già prima della fine della passata stagione. Insomma, per l’attacco Gattuso non avrà problemi e anche per questo l’allenatore sta addirittura pensando a un cambio di modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) per valorizzare ancor di più l’abbondanza delle punte a disposizione. A giudicare della prime uscite, sembra i nuovi si siano già ambientati alla grande. Niente male neanche la vecchia guardia, dal momento che Politano, Mertens e Insigne sono molto più di una semplice garanzia per l’allenatore azzurro. Tra le certezze che vanno alla grande anche la corsia di destra, visto che a presidiarla c’è Di Lorenzo, sempre più un punto fermo del Napoli. Per questo Gattuso è soltanto alla ricerca del suo alter ego più adeguato con il casting continuo tra Hysaj e Malcuit (il francese è di ritorno dall’infortunio).

Fonte: Il Mattino