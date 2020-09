Casa Napoli – Cosa non va nel cantiere di mister Gattuso

Luperto, Younes, Ounas, Llorente, Ciciretti, Palmiero. Sono almeno 6 gli azzurri in esubero a cinque giorni dall’inizio del campionato. Gattuso lo sa, così come lo sa bene il direttore sportivo Giuntoli. Snellire è una delle priorità assolute del Napoli, il cui mercato in uscita si è limitato alla cessione di Allan all’Everton. Il centrocampista brasiliano non è stato ancora rimpiazzato… Un problema di sicuro se l’idea di Gattuso è quella di variare il 4-3-3 con il 4-2-3-1 perché servirebbe un altro mediano di corsa e di fisico nel caso di un centrocampo a due dove sia Zielinski che Fabian Ruiz farebbero fatica per caratteristiche e tempi di gioco. Diverso, ma altrettanto interessante, il problema del terzino sinistro. Per quel ruolo il Napoli ha Mario Rui – titolare fisso – da alternare con Ghoulam e Hysaj, che in realtà è un terzino destro che si adatterebbe a giocare a sinistra. Chissà se il mercato offrirà l’occasione da cogliere al volo per rinforzare anche quest’altro ruolo che rischia di diventare un problema.

Fonte: Il Mattino