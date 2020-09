Biafora: “A breve Milik dovrà prendere una decisione non può permettersi di restare fermo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Biafora, Il Tempo: “Pantak è sbarcato a Fiumicino, al momento non è a Trigoria dove sono i Friedkin. Non so se è atterrato qui soltanto perché non c’erano voli diretti per Napoli e quindi ha dovuto fare scalo qui. So che al pomeriggio la Juventus potrebbe liberare Milik, l’ultimo step che manca alla trattativa impostata tra Roma e Napoli. Credo che entro oggi vada presa una decisione, anche perché sabato comincia il campionato e bisogna trovare una quadra. La Juventus aspetta Dzeko fino a venerdì, dopodiché virerà su Giroud: capiremo oggi in maniera definitiva se Milik arriverà alla Roma. Non credo che Milik si possa permettere un altro anno in panchina al Napoli, credo che alla fine accetterà la proposta della Roma. Persone vicine a Milik stanno cercando di spingerlo altrove, ma nessuno arriva a pagare Milik quanto la Roma“.