SKY – Deulofeu “flirta” con il Napoli, nuovi contatti tra le parti

Il Napoli guarda non solo alle cessioni, si augura di sbloccare Milik e attende le offerte per Koulibaly, ma anche agli acquisti. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore nuovi contatti con Deulofeu del Watford. L’esterno spagnolo attende da un lato il Milan, ma i rossoneri al momento non hanno bussato alla sua porta, ma apre anche ai partenopei. Il club azzurro offre come formula, prestito con diritto di riscatto, oppure in alternativa l’obbligo, ma legato a tot presenze. Nei prossimi giorni si capirà se sarà solo un sondaggio, oppure si affonderà il colpo.

