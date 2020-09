Oggi secondo tampone per AdL e la moglie. Altri 10 giorni di convalescenza

Nelle prossime ore ci sarà il secondo tampone per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e la moglie, ma in questi giorni nessun problema di salute, tranne un po’ di tensione per la situazione in essere. Oggi invece uscirà di casa il Ceo della Roma Fienga, dove parlerà con la famiglia Friedkin. AdL era risultato positivo dopo la riunione di Lega dove ci fu la situazione dei fondi per i diritti televisivi. Sarà tempo di test anche per Vigorito che resta in isolamento nella sua casa a Napoli. Un dato da sottolineare che sono tutti negativi chi ha avuto contatti con il patron dei partenopei. Da Lotito a Preziosi, passando per Ferrero, anche anche lui è in isolamento nell’abitazione a Roma.

Fonte: Il Mattino